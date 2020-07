Juventus - Lazio, i dubbi di Sarri: solo differenziato per tre titolari

Oggi alla Continassa sono ripresi i lavori per Juventus-Lazio. I bianconeri, guidati da Maurizio Sarri, hanno svolto una seduta tattica nel tardo pomeriggio, come fa sapere la società tramite un report sul sito. Il tecnico toscano ha però dovuto fare i conti con delle assenze pesanti: Bernardeschi e Chiellini sono rimasti a riposo e non hanno partecipato alla seduta.

Altri tre giocatori non hanno lavorato con il gruppo facendo solo allenamenti personalizzati: si tratta di Bentancur, De Ligt e Bonucci. Alla partita mancano solo due giorni, vedremo se i tre riusciranno ad esserci. Se non fosse così, Sarri dovrebbe fare i conti con delle assenze importanti per una gara altrettanto fondamentale.