Juventus, Morata avverte la Lazio: "Questo gol mi dà fiducia"

La Spagna di Luis Enrique vola ai Mondiali vincendo per 1-0 contro la Svezia di Zlatan Ibrahimovic. Le Furie Rosse si qualificano così grazie al gol Morata all’86’. Al termine della sfida l'attaccante della Juventus ha allarmato la Lazio di Sarri vista la sfida che troverà i biancocelesti e i bianconeri faccia a faccia sabato 20 novembre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico per la gara di campionato. Queste le sue parole:"Il mio obiettivo ora è tornare nella mia squadra di club e fare meglio perché è un periodo in cui non mi sto esprimendo come voglio. Questo gol sicuramente mi dà fiducia. Vengo da un infortunio e per la troppa voglia di recuperare in fretta ho peggiorato le cose. Ora è il momento di lavorare e fare bene con la Juventus, per meritarmi un posto qui in Nazionale anche in futuro".