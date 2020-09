Juventus, nuova richiesta per l'apertura dell'Allianz Stadium

Stadi chiusi almeno fino al 7 ottobre, questo è quanto contenuto nel nuovo Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Per questo motivo la richiesta fatta dalla Juventus unita alla Regione Piemonte di riaprire l'Allianz Stadium a capienza ridotta (massimo 8.000 presenti) non potrà essere approvata. Tuttavia la società bianconera non molla e, come riportato da Sky Sport, ha presentato un'altra richiesta che limita il numero dei tifosi a 1.000. Questo numero è infatti consentito, per quanto concerne le manifestazioni sportive, dal nuovo Decreto.

FORMELLO - Lazio, Leiva ok. Inzaghi senza Luis Alberto e Milinkovic

Marchisio elogia il centrocampo della Lazio: "Milinkovic e Luis Alberto grandi giocatori"

TORNA ALLA HOME