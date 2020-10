Juventus, Paratici "minaccia" l'arbitro: ammenda di 15mila euro e diffida

Ammenda di 15mila euro e diffida per Fabio Paratici che, come si apprende dal comunicato della Lega di Serie A, "al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo". E' la seconda multa consecutiva per il direttore sportivo della Juventus che era stato già sanzionato dopo la sfida dei bainconeri contro il Crotone.