Juventus, Sarri: "Scudetto non ancora vinto. Io criticato? Sto sul c...o a qualcuno"

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa nel giorno di vigilia della sfida contro l'Udinese. "Percepisce di essere vicino a un importante traguardo? “Che vuol dire? Io faccio sport, nello sport la parola vicino non significa niente. Quando vai vicino a un gol non hai fatto gol, quindi non ci interessa. Sappiamo che ci mancano 4 punti e sappiamo che fare punti è difficile per tutti, è faticoso. Dobbiamo rimanere con la testa sulle singole partite tanto poi i punti son dentro le singole partite. Dobbiamo avere la testa sull’Udinese e dopo 3 giorni alla Sampdoria e stop. Tutto il resto ci deve venire di conseguenza, dobbiamo essere sul pezzo perché nello sport essere vicini non vuol dire niente. Dobbiamo continuare nella consapevolezza che in questo momento è dura per tutti”.

Poi sulle critiche ricevute per la sua gestione: "Probabilmente sto sui cogl.... a qualcuno. Non lo so, mi interessa relativamente perché poi quelle giornalistiche sono opinioni quindi mi interessa relativamente leggere opinioni di altre persone su una materia in cui io penso di saperne di più. Poi può darsi che sbagli, ma fammi essere presuntuoso in questo. Poi so benissimo tutte le difficoltà che dobbiamo affrontare giornalmente e quindi penso di avere anche tutti i dati a disposizione per sapere di più di chi esprime un’opinione che ritengo legittima ma che mi interessa fino a un certo punto”.