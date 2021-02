Juventus, si allungano i tempi di recupero per Bonucci: può rientrare contro la Lazio

È stato convocato per la trasferta contro il Porto di stasera, ma di fatto Leonardo Bonucci non sarà a disposizione di Pirlo. Il difensore della Juventus soffre dalla scorsa settimana per un problema alla coscia e il suo stop potrebbe prolungarsi più del previsto. Come riporta Tuttosport, il 33enne svolgerà domani i test clinici al J Medical per avere un quadro più chiaro della situazione. Si teme uno stop di una ventina di giorni, l'obiettivo a quel punto sarebbe rientrare in campo nella sfida contro la Lazio prima del match di ritorno di Champions League contro il Porto.