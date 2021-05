Juventus, un altro prestito per Douglas Costa: ecco con chi ha firmato

Douglas Costa ancora in prestito. L'esterno della Juventus, rientrato alla base dopo l'ennesima esperienza sfortunata al Bayern Monaco, ha scelto il suo nuovo club. Il brasiliano tornerà in patria e giocherà con il Gremio. Di seguito il comunicato del club bianconero: "E’ ufficiale il prestito a titolo gratuito di Douglas Costa, che andrà a giocare al Gremio. Il laterale brasiliano, bianconero dal 2017 e quest’anno in prestito al Bayern Monaco, vestirà la maglia della squadra di Porto Alegre fino al 30 giugno 2022.