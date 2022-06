Klose, venti anni fa l’esordio ai Mondiali: che tripletta!

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ventiquattro anni da compiere, fisico esile, ciuffo castano sulla testa e la voglia di scrivere la storia. Esattamente venti anni fa, il 1º giugno 2002, Miroslav Klose faceva il suo esordio ai Mondiali. Come un fulmine a ciel sereno, l'attaccante tedesco si presenta nella competizione che lo ha fatto entrare nella storia con una tripletta. Il panzer, a quei tempi in forze al Kaiserslautern, mise la firma sulla roboante vittoria della Germania per 8-0 con l'Arabia Saudita con una splendida tripletta. Tre reti, tutte di testa, con una disinvoltura disarmante e con quella sensazione che si era davanti a uno dei più grandi centravanti della storia. Ai Mondiali nippo-coreani fece capire subito di che pasta era fatto. Da quel momento in poi Miro di strada ne ha fatta eccome. Werder Brema, Bayern Monaco, Lazio e nazionale con la quale è diventato il miglior marcatore nella storia dei campionati del mondo (16).