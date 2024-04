L'ex Lazio Pedro Neto nel mirino del City: il prezzo fissato dal Wolverhampton

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

L'ex calciatore della Lazio Pedro Neto continua a convincere. Il portoghese, da quando è approdato in Premier, ha messo insieme la bellezza di 134 presenze in tutte le competizioni con all'attivo 14 gol e 24 assist per i compagni attirando su di se l'interesse di tanti top club.

Nello specifico, come riportato da TeamTalk in prima fila ci sarebbe il Manchester City pronto a fronteggiare anche la concorrenza di diverse società dell'Arabia Saudita. Il Wolverhampton ha solo una certezza: per il cartellino di Pedro Neto ci sarà da pagare la clausola rescissoria fissata a 70 milioni di euro.