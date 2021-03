"L'incubo di Jony continua": l'Osasuna conferma il terzo stop per l'esterno della Lazio

"Continua l'incubo di Jony", così titola l'articolo di Mundo Deportivo legato alla sfortuna senza fine dell'esterno di proprietà della Lazio. L'Osasuna ha confermato in giornata la terza lesione muscolare in stagione per il calciatore, tornato nella Liga la scorsa estate. Dopo essersi sottoposto ai consueti controlli presso la Clinica Universidad de Navarra, Jony ha ricevuto il responso: lesione di secondo grado nel quadricipite della gamba sinistra. Problema che lo terrà lontano dal campo per due o tre settimane.

SERIE DI SFORTUNE - E pensare che l'esterno era tornato alla titolarità solamente lo scorso sabato nella sfida contro l'Huesca, collezionando poco più di sessanta minuti in campo. Il primo infortunio è arrivato nella gara contro il Barcellona, che l'Osasuna ha perso per 4 a 0 al Camp Nou. Una lesione nel bicipite femorale della gamba sinistra l'ha obbligato a rimanere out per quattro impegni di Liga e uno di Coppa del Re. È riapparso contro l'Alavés per poi collezionare cinque convocazioni in cui, tuttavia, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Il 24 gennaio è arrivato il secondo infortunio all'adduttore destro nella sfida col Granada.

IL RISCATTO S'ALLONTANA - Jony ha giocato l'intera gara solamente in un'occasione (contro il Siviglia). In totale, ha collezionato 710 minuti dei 2340 possibili. Otto su sedici i match in cui è stato schierato dal 1'. Sembra poco probabile, dunque, che l'Osasuna possa riscattarlo a fine stagione. Nel caso decidesse di acquistarlo a titolo definitivo, dovrebbe versare cinque milioni nelle casse della Lazio.

