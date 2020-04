La FIFA: "Non si può tornare in campo prima della fine di agosto"

Una doccia fredda al mondo del calcio. Che in Italia parla, discute e litiga sulla data della possibile ripresa degli allenamenti. Il 4 o il 18 maggio? Per la FIFA nessuna delle due ipotesi. Come riporta il Daily Telegraph, secondo Michel D’Hooghe (presidente della commissione medica della FIFA) il calcio non dovrà ripartire prima della fine di agosto. Ecco le sue parole: "Sono scettico. Non si dovrà tornare a giocare prima della fine di agosto o dell’inizio di settembre. Il calcio improvvisamente non è la cosa più importante della vita. Sarei contento di poter riprendere le prossime stagioni senza ulteriori problemi e sarei altresì felice di veder ripartire i campionati. Bisogna evitare il ritorno del virus, che non è impossibile. Dobbiamo essere prudenti, è una questione di vita o di morte”

