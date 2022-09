La Lazio corre in Europa, Lotito punta il Senato: il video della candidatura

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio parte forte in Europa League e regola 4-2 il Feyenoord all'Olimpico. La squadra di Maurizio Sarri ha regalato settanta minuti di puro spettacolo, prima di abbassare un po' la guardia anche in vista della partita di domenica contro l'Hellas Verona. Claudio Lotito come sempre ha seguito con grande passione la partita dei suoi ragazzi e si è detto molto soddisfatto di questa partenza lanciata in Europa. La vittoria rotonda regala al presidente ulteriore slancio per la battaglia politica verso un seggio al Senato: il patron della Lazio infatti è candidato per il Centro-Destra nel collegio uninominale in Molise e sta lavorando alacremente sul territorio per vincere la sua nuova sfida politica. Negli ultimi giorni Lotito (che ha diffuso il video illustrativo della sua candidatura) sta girando palmo dopo palmo tutto il territorio che si è candidato a rappresentare in Parlamento e ha già stretto un legame solido con una terra definita 'autentica, originale, emozionante'. Il numero uno biancoceleste ha preso a cuore il Molise e ha promesso in caso di elezione di rilanciarlo in rapporto e potenzialità rimaste inespresse per mancanza di visione a lungo termine. Le sue capacità imprenditoriali e gestionali al servizio della regione, perché per Claudio Lotito non c'è nulla che 'non si può fare', 'tutto si deve fare'.

