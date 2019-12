La Lazio stende la Juve: CR7 perde una finale dopo più di 5 anni

Dopo oltre cinque anni, Cristiano Ronaldo torna a perdere una finale. Il portoghese è stato sconfitto dalla Lazio a Riyad dopo aver vinto le ultime dodici. Prima di ieri, l'ultimo ko del lusitano era datato 2014 in Supercoppa di Spagna. Allora a battere il Real Madrid di CR7 era stato l'Atletico Madrid. Da quel giorno, il numero 7, con le maglie di Real, Portogallo e Juve, aveva battuto in serie San Lorenzo (2014), Juventus (2016), Francia (2016), Siviglia (2016), Kashima Antlers (2016), Atletico Madrid (2017), Manchester Utd (2017), Barcellona (2017), Gremio (2017), Liverpool (2018) Olanda (2018) e Milan (2019). In Arabia Saudita, però, ci hanno pensato Luis Alberto, Lulic e Cataldi a rovinare la media a Cristiano per la gioia del popolo laziale.