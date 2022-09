La Lazio strapazza la Cremonese allo Zini | I 60 sec. del Direttore Alessandro Zappulla - VIDEO

Che reazione della Lazio! Dopo la batosta subita in Danimarca, i biancocelesti fanno la voce grossa in campionato strapazzando 4-0 la Cremonese. Allo Zini non c'è storia. Partita a senso unico indirizzata dalla doppietta di Immobile e poi da Milinkovic e Pedro. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video con l'analisi della grande vittoria esterna. CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O SCORRI A FINE ARTICOLO.