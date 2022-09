La Lazio torna a vincere 4-0 in trasferta: da quanto mancava in Serie A

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La roboante vittoria sul campo della Cremonese per 4-0 ha dato nuova linfa alla Lazio dopo la debacle in Europa League. Un poker che ha fatto immediatamente voltare pagina alla squadra di Sarri, che aveva proprio bisogno di un'affermazione così rotonda. In generale in casa Lazio nonostante le diverse goleade fuori casa realizzate nelle ultime stagioni non si imponeva con questo punteggio da ben 7 anni, esattamente dal 29 settembre 2014 quando l'allora formazione di Pioli vinse a Palermo grazie alla tripletta di Djordjevic e al gol di Parolo. Altro precedente analogo è lo 0-4 inflitto a domicilio al Torino il 30 settembre 2006 in cui andarono a segno Rocchi, due volte Oddo e Mauri. L'allenatore in quel frangente era Delio Rossi.