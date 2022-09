La nuova vita di Palacio, il "trenza" all'esordio in un altro sport: ecco quale

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Seppur non abbia ancora dato l'addio ufficiale al calcio, Rodrigo Palacio ha deciso di cambiare sport e di cimentarsi nel basket. Nella giornata di domenica 25 settembre ha infatti esordito con il Garegnano, società di Milano che milita in Serie D. Lo scorso anno ha giocato 30 partite segnando 6 gol con il Brescia in Serie B. In Serie A invece con le maglie di Genoa, Inter e Bologna ha totalizzato 357 presenze mettendo a segno 93 gol e servendo 67 assist. Almeno per ora il "Trenza", all'età di 40 anni, sembra aver archiviato il prato verde e di sostituirlo con il parquet.