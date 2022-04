La Serie A scherza con i fantallenatori: "Immobile, con o contro?" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La prestazione di Immobile contro il Genoa è stata da dieci in pagella. La tripletta avrà fatto piacere, oltre che ai tifosi della Lazio, a tutti i fantallenatori che, in occasione dell'asta di inizio stagione, si sono letteralmente svenati per acquistare bomber Ciro al fantacalcio. Tre gol incassati, al contrario, saranno stati un boccone amaro da digerire per tutti coloro che hanno avuto la sfortuna di averlo come avversario nell'ultimo turno di campionato. La Lega di Serie A, direttamente dal proprio profilo Twitter, ha scherzato sull'argomento, chiedendo ai fantallenatori di rispondere a una domanda tramite un'emoji: "Ciro Immobile al Fantacalcio: con o contro?".