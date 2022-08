Lazio, 17 anni fa l'addio a Giuliano Fiorini: un eroe diventato leggenda

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La storia della Lazio è composta anche da alcuni personaggi carismatici che dentro e fuori dal campo hanno tenuto alto l'onore della Prima squadra della Capitale. Uno dei primi che balza alla mente è senz'altro Giuliano Fiorini, indimenticato bomber della Lazio dei "meno nove", che nonostante la pesante penalizzazione riuscì a salvarsi clamorosamente in Serie B nella stagione 1986/1987. Con il suo gol al Vicenza davanti ad uno stadio Olimpico gremito per l'occasione, portò l'allora formazione di Fascetti agli spareggi salvezza di Napoli contro Taranto e Campobasso. Al termine di quel match si lasciò andare ad un pianto di liberazione. Troppo grande il peso e la responsabilità che lui e i suoi compagni avevano. Da loro dipendeva la sopravvivenza della Lazio e anche per merito loro successivamente è nata la squadra che poi è arrivata sul tetto d'Italia e d'Europa. Quella rete di Fiorini mise un mattoncino fondamentale sul lungo volo dell'aquila. Il 5 agosto del 2005 purtroppo è venuto prematuramente a mancare. Da allora ogni laziale che si rispetti quando arriva questo giorno, fa un tuffo nel passato per commemorare ancora una volta quell'eroe diventato leggenda. Eternamente grazie Giuliano.