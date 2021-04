Lazio, 9 anni fa la vittoria con il Napoli nel ricordo di Chinaglia - VIDEO

Una vittoria indimenticabile per la Lazio quella datata 7 aprile 2012. 9 anni fa esatti infatti i biancocelesti sconfissero il Napoli 3-1 all'Olimpico grazie ai gol di Candreva, Mauri e Ledesma. Per l'esterno oggi alla Sampdoria fu il primo gol in biancoceleste mentre l'ex capitano siglò una bellissima rete in rovesciata. La società ha voluto far rivivere le emozioni di quella vittoria in ricordo di Giorgio Chinaglia con il video degli highlights su Instagram. "Nel ricordo di Giorgio Chinaglia. Candreva, Mauri e Ledesma decidono la sfida!".