Lazio, Acerbi e il "mesiversario" della vittoria dell'Europeo - FOTO

E' passato un mese esatto da quell'11 giugno che l'Italia ricorderà per sempre. Il coronamento di un sogno, la vittoria dell'Europeo da parte degli azzurri di Mancini, l'Inghilterra battuta in casa. Ricordi indelebili e che saranno impossibili da cancellare soprattutto per chi tutto questo l'ha vissuto in campo come Francesco Acerbi. Il leone, tramite un post social, ha ricordato quella magica serata: "11 Luglio 2021" con l'emoji della medaglia d'oro. Una didascalia a cui davvero non serve aggiungere altro.