Lazio, Adani ricorda l'esperienza in biancoceleste: "Non mi sentivo all'altezza"

© foto di Federico De Luca

Lele Adani è uno degli opinionisti calcistici più conosciuti in Italia, ma ha anche un passato da calciatore e un anno, il 1994, lo ha passato alla Lazio. Era la Lazio di Zeman e nelle scorse settimane al podcast One More Time ha ripercorso quella che è stata la sua esperienza.

"Era una squadra fortissima, arrivò seconda. Io mi ricordo che ero in un ritiro ad Abtwil, in Svizzera, dove su 25 giorni Zeman ci diede mezza giornata libera. Corremmo tantissimo, durissimi gli allenamenti, più duri di quelli che avevo fatto. Mi ricordo che chiamavo mia mamma e dicevo proprio questo: “Se questa è la Serie A, è troppo per me. Non credo di essere all’altezza”.

Appena arrivammo al mercato di novembre, la Lazio mi diede in prestito al Brescia e da lì la mia carriera andò totalmente in salita. Ma mi ero reso conto che la Lazio in quel momento non sarebbe stata la Lazio di cinque anni dopo, quando poi andai alla Fiorentina: non era per me. Io ero sempre lucido e me ne rammaricavo".