Lazio, Andreas Pereira e non solo: tutti i biancocelesti passati per il Manchester United

Campionati diversi, realtà diverse, colori sociali diversi. Eppure tra la Lazio e il Manchester United sembra passare una linea sottilissima che unisce le due società. Con Andreas Pereira, sono ben 6 i calciatori nella storia che hanno vestito sia la maglia biancoceleste che quella dei Red Devils. Cinque dei precedenti calciatori sono passati prima per Old Trafford e dopo per la Capitale. Si tratta del nuovo acquisto Pereira, Nani, Louis Saha, Jaap Stam e Karel Poborsky. L'unico a fare il percorso inverso è Juan Sebastian Veron. Il centrocampista argentino milito nella Lazio dal 1999 al 2001 per poi approdare in Inghilterra fino al 2003.