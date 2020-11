Lazio, Anna Falchi ancora in festa: "Viva la zona Caicedo!" - FOTO

Urla di gioia per una Lazio che sconvolge. Quella di Torino rimane una partita indimenticabile, ribaltato negli ultimi minuti da una squadra che non molla mai. Caicedo ha firmato il gol decisivo sullo scadere, uno esperto in materia. Ormai quella è la sua zona, nei minuti di recupero difficile tenerlo a bada. Anna Falchi non ha potuto trattenere la sua gioia sui social, pubblicando una foto scattata in passato proprio con la pantera: "Viva la zona Caicedo! Sempre forza Lazio!".