Lazio, approccio ed errori costano cari: la Roma mette le mani sul derby

La Lazio sbaglia l’approccio e cede il derby in appena 18’. Le reti di Pellegrini e Saelemaekers sono un ostacolo troppo grande da recuperare per la squadra biancoceleste che nella ripresa sbatte su Svilar e anche sulla traversa non sfruttando una quantità di occasioni incredibili. Lazio che paga anche la giornata di Pairetto che non è stato equilibrato nell’assegnazione dei cartellini e che con il Como non potrà contare su Zaccagni, Castellanos e Gila.

FORMAZIONI - Baroni conferma dieci undicesimi della sfida contro l’Atalanta con Isaksen al posto di Tchaouna, mentre recuperano per la panchina Noslin, Lazzari e Castrovilli.

PRIMO TEMPO - Inizio con un botta e risposta con Koné che costringe Provedel a rifugiarsi in angolo. Sul capovolgimento di fronte Isaksen calcia addosso ad Angelino e Marusic spedisce alto. La Roma passa all’11’ con troppa facilità: buco difensivo, Pellegrini ha tutto il tempo di stoppare, mirare e segnare. Reazione rabbiosa della Lazio che porta al tiro Isaksen, conclusione debole che Svilar blocca. Biancocelesti meno brillanti e la Roma ne approfitta: sponda di Dovbyk, Dybala lancia Saelemaekers che calcia a botta sicura, Provedel respinge e lo stesso belga realizza sulla respinta. La reazione dei biancocelesti è in uno strappo di Dele Bashiru che calcia a colpo sicuro trovando una deviazione di Ndicka. Poi qualche situazione sulle punizioni di Nuno Tavares, ma poco altro se non tre gialli per Gila, Zaccagni e Castellanos.

SECONDO TEMPO - Barioni si presenta con Tchaouna e Dia al posto di Isaksen e Dele Bashiru. Lazio che entra con un altro piglio Castellanos costringe subito Svilar all’intervento. L’ex Benfica si ripete su Guendouzi volando ad alzare in angolo prima di bloccare a terra la conclusione successiva di Rovella dal limite. Pellegrini impegna Provedel, ma la Lazio ha un’occasione enorme per riaprirla: cross di Nuno Tavares, sponda di Dia per Tchaouna che scivola ma riesce a calciare male, palla che si alza e colpisce la parte alta della traversa e si perde sul fondo. Svilar è ancora super sul diagonale di Castellanos, mentre l’ennesimo sprint dei Nuno Tavares trova solo rimpalli. Partita nervosa con Pairetto che ammonisce cinque laziali e appena due romanisti. Lazio che ha un’altra gigantesca palla gol ma Zaccagni fa la sponda e Dia non riesce a calciare con Ndicka che mette in angolo. Nuno Tavares è ancora imprendibile e al 75’ il suo diagonale non trova nessuno ed esce di un niente. Baroni richiama Marusic e inserisce Lazzari e poi Zaccagni e Nuno Tavares per Noslin e Pellegrini. Ma non c’è niente da fare, Pairetto sorvola sulle continue provocazioni di Paredes e Dybala, ma alla fine il rosso lo prende Castellanos. La Roma vince il derby, menzione speciale per i tifosi della Lazio che non hanno mai smesso di cantare fino allo scadere.

Pubblicato il 05-01