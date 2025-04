Lazio, ass. Onorato: "Suor Paola lascia un segno indelebile. Domani in Campidoglio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di domani, in Campidoglio, dalle ore 10.00 alle 19.00 ci sarà la possibilità di omaggiare Suor Paola presso la camera ardente che verrà allestita. La notizia della sua scomparsa, d'altronde, è stata un colpo al cuore per i tifosi della Lazio e non solo. Intervenendo ai microfoni di Radiosei, anche l'Assessore ai Grandi Eventi e al Turismo, Alessandro Onorato, ha voluto esprimere il proprio cordoglio e ricordarla a modo suo.

"C’è stata una triangolazione tra il presidente Lotito, il sindaco Gualtieri ed il sottoscritto tra ieri notte e questa mattina all’alba per fare in modo di onorare Suor Paola come merita. Lascia un segno indelebile in questa città ed è giusto che la stessa ricambi celebrandola come personalità di rilievo per il tanto bene che ha fatto. Da domani dalle 10,00 alle 19,00 in Campidoglio, presso la sala Protomoteca, sarà allestita la camera ardente a lei dedicata per dare modo a tutti di salutarla. Poi il giorno successivo ci sarà un corteo che la porterà presso la Chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio per le esequie. Era un dovere da parte dell’amministrazione comunale".