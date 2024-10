Lazio, Baroni a Dazn: "Como test importante. Rovella e Zaccagni..."

Il tecnico della Lazio Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Dazn a meno di un'ora dalla gara contro il Como. Queste le sue parole: "La squadra deve essere ambiziosa nel lavoro. Noi vogliamo fare bene, la squadra lo sta facendo. Oggi è un test importante. Rovella? È un giocatore importante, ma abbiamo comunque Vecino in grande condizione. Siamo in grado di aspettarlo, non dovrebbe essere qualcosa di grave, così come per Zaccagni. Il Como ha grande qualità, ci servirà compattezza e una bella prestazione. Turnover? I ragazzi lo sanno, io cerco di essere sempre coerente nella proposta. Penso a una rosa di titolari e ne giovano tutti, poi però ci deve essere la risposta sul campo. Questa sera sarà difficile, ma conto molto sulla squadra".