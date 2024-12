Lazio, Baroni a Dazn: "Queste vittorie ci danno spessore ma il confronto è solo con noi stessi"

Un Marco Baroni raggiante quello che al termine della gara tra Lazio e Napoli, vinta dai biancocelesti grazie alla rete di Isaksen, si è presentato ai microfoni di Dazn per commentare il match: "Bella partita, giocata bene come volevamo. Quelle di oggi per noi sono delle prove, degli esami. Vogliamo partite difficili, avversari difficili per alzare il nostro livello per essere sempre più competitivi. Complimenti alla squadra, a chi è partito e a chi è entrato dopo. Noi da parte di questi ragazzi da subito abbiamo visto grande disponibilità, ci autoalimentiamo perché è un gruppo che lavora".

"Il primo confronto lo dobbiamo fare con noi stessi, io dico a loro che queste gare alzano il nostro livello ma la sfida è con noi stessi, dimostrare di essere a livello di chi è più in alto in classifica. Noi vogliamo ben figurare e vogliamo farlo attraverso il gioco e lo abbiamo fatto tranne negli ultimi quindici minuti del primo tempo quando ci siamo un po’ innervositi siamo usciti un po’ fuori dalla nostra partita. Lavoriamo per crescere durante la settimana e in queste partite che sono bellissime".

"Noslin? Ragazzo che deve crescere e fare il suo percorso, lo spazio c’è per tutti perché tutti lavorano. Quando dico che non voglio parlare di riserve è perché io li vedo tutta la settimana e tutti lavorano nella stessa direzione. Oggi Dele-Bashiru ha fatto una grande partita, questo ragazzo può crescere tantissimo e noi lo aiuteremo come la squadra aiuterà lui. Voglio che la squadra mantenga l’umiltà perché noi lavoriamo su questo ma il percorso è lungo. Il nostro obiettivo è migliorare nel lavoro, quando giochiamo queste gare noi siamo felici perché ci danno spessore. Io so che la Lazio è una squadra forte, che gioca ma so anche benissimo che dobbiamo sempre rimanere attaccati al lavoro perché è faticoso salire ma è velocissimo scendere".