Lazio, Baroni e il retroscena con Ranieri: si sono già incontrati in passato

© foto di www.imagephotoagency.it

La sfida di domenica tra Lazio e Roma avrà un sapore ancora più speciale per Marco Baroni e non solo perché è il derby, non solo perché lui è un ex Roma, ma anche perché la stracittadina sarà un confronto tra lui e uno dei suoi maestri, Claudio Ranieri, che lo ha allenato per qualche mese quando il tecnico biancoceleste era un giocatore del Napoli:

"I complimenti di Ranieri alla Lazio? Claudio è stato mio allenatore per pochi mesi a Napoli, è una persona meravigliosa, mi fa piacere che dica questo. Ma domani è una partita diversa. Abbiamo studiato la Roma, ha qualità importanti".