Lazio, Baroni elogia Vecino: "Straripante e fondamentale! Con lui..."

Giornata di vigilia in casa Lazio. La squadra di Baroni scenderà in campo per la seconda gara di Europa League contro il Nizza in programma all'Olimpico alle 18.45. In vista della gara il tecnico è intervenuto in conferenza stampa e tra i vari temi toccati ha parlato anche del ruolo e dell'importanza di Vecino: "Lui è fondamentale sotto tutti gli aspetti. Ora è in condizione straripante, lui lo sa, lo percepisce. Chi mando in campo nel secondo tempo entra nel momento più importante, quello cruciale, basti pensare a Torino. Vecino dà un grandissimo apporto, anche in settimana. Lo stesso vale anche per altri ragazzi".