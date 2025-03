Lazio, Baroni in vista del Viktoria Plzen: "Ecco cosa ho detto alla squadra"

TUTTOmercatoWEB.com

Si ripartirà dal gol di Isaksen nella serata di domani, quando alle 18.45 la Lazio e il Viktoria Plzen scenderanno in campo per la partita valida per gli ottavi di finale di Europa League, con l'obiettivo di strappare il pass per l'ultimo turno. Intervenuto in conferenza stampa da Formello, Marco Baroni ha spiegato i consigli dati alla propria squadra in vista della sfida: "È una squadra che conoscevamo, ha corsa, fisicità e calcia tantissimo. Dobbiamo tenerli lontani e fare noi la partita andando subito a caccia del gol".

