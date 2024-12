Lazio, Baroni su Gila e Gigot: "I motivi delle sostituzioni..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Brusca frenata della Lazio va ko contro l'Inter che si impone con un netto 6-0. Una serata amara caratterizzata anche da due cambi obbligati che hanno condizionato il match. Prima Gila è stato costretto a lasciare il campo in favore di Gigot che, allo stesso modo, è stato poi sostituito nell'intervallo del primo tempo. In conferenza stampa il tecnico biancoceleste ha fatto il punto sulle condizioni dei due difensori: "Gila ha avuto un giramento di testa, è sbiancato, aveva la nausea. Gigot, dopo il colpo ricevuto, non stava bene, non ce l'ha fatta a rientrare. I medici hanno provato, ma non c'erano le condizioni per rientrare in campo".