Lazio, Barzagli sull'addio di Sarri alla Juventus: "Ha pagato moltissimo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Juventus - Lazio si appresta ad essere una partita con le tensioni alle stelle. Dalla valenza che la partita possa avere sul piano della classifica, alle voci del calciomercato e anche, sui vecchi amori. In particolare, Andrea Barzagli ai microfoni di DAZN, ha ricordato l'addio di Maurizio Sarri alla Juventus. Queste le sue dichiarazioni: "È stato un momento strano, c'è stato il periodo del Covid, si è fermato il campionato ed è riniziato, anche in modo particolare, vista la situazione. Ha pagato moltissimo l'uscita dalla Champions, la vittoria del campionato non è bastata e la Juventus ha voluto cambiare allenatore".