Lazio - Bayern Monaco, Burioni sicuro: "Se ci beccano in serata li sbattiamo fuori"

Un sorteggio non felicissimo quello in Champions League per la Lazio che ha pescato i campioni in carica del Bayern Monaco. Nonostante lo sconforto generale nell'ambiente biancoceleste, Roberto Burioni, virologo di nota fede biancoceleste, conserva qualche speranza nel passaggio del turno: "Se ci beccano nella serata giusta li sbattiamo fuori", ha commentato su Twitter sotto un post che ironizzava sull'evitare di prendere 7 gol dai tedeschi come primo obiettivo.