Lazio - Bayern Monaco, le reazioni dei tifosi laziali sui social sono tutte da ridere - FOTO

Sicuramente il sorteggio di Champions League della Lazio non è stato dei migliori: dall'urna di Nyon è stato pescato il Bayern Monaco come avversario dei biancocelesti agli ottavi di finale e sui social si è subito scatenata l'ironia generale. Tra i tanti meme pubblicati, c'è chi si augura di non prendere 7 gol, chi pensa sia un film dell'orrore e chi vorrebbe solo piangere. I biancocelesti sono chiamati all'impresa contro i campioni in carica della massima competizione europea, ma al momento i tifosi preferiscono riderci su.