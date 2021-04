Lazio - Benevento, i convocati di Inzaghi: tornano Patric, Lazzari e Correa

Simone Inzaghi è in smart working e ci sarà Farris a sostituirlo in panchina oggi come una settimana fa a Verona, ma comunque è stato il tecnico piacentino a scegliere i giocatori da convocare per il match contro il Benevento. Tra i 23 convocati si ritrovano Patric, Lazzari e Correa, mentre manca per squalifica Caicedo.

I CONVOCATI - Alia, Reina, Strakosha, Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira, Correa, Immobile, Muriqi.