Lazio, Bergomi: "La gara del Feyenoord è un'ingiustizia. Immobile..."

La Lazio esce con un forte nervosismo dall’Europa League perdendo per 1-0 contro il Feyenoord. Sconfitta che vale la retrocessione in Conference League. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giuseppe Bergomi:"Può capitare. Quell’ammonizione con la Salernitana ha condizionato sia quella che la partita di oggi. Rimango convinto che ha avuto occasioni gol sullo 0-0 rischiando pochissimo ma avevi sempre l’impressione che l’episodio potesse andare diversamente. Perché basta pochissimo, una palla persa, una difesa che si apre, perché la Lazio si muove sempre molto bene, riparte coesa, unita, se gioca individualmente può andare in difficoltà. Quell’episodio è girato dalla parte opposta. Partita rinviata al Feyenoord? La ritengo anche io una ingiustizia, capisco che l’Uefa non può decidere. La Lazio ha cambiato tanto in estate puntando su alcuni giocatori e bisogna aspettare quando lo si fa. C’è sempre la riserva di immobile che non hanno mai preso e hanno optato per un giocatore sempre adattato in quel ruolo e l’assenza condiziona molto, come convinzione, come qualità. Non voglio esser critico su quelli che partono dalla panchina ma si capisce che in alcuni ruoli c’è differenza. Anche se si permette di lasciar fuor Luis Alberto vuol dire che Sarri crede in Basic e Vecino. Fino a domenica scorsa era la miglior difesa serie A per come era squadra, e se non lo sei succede questo".