Lazio, Bianchessi: "Ecco i ruoli di Enrico Lotito e Fabiani. Puntiamo sui giovani laziali"

Qualità, mentalità vincente e attaccamento alla maglia, il futuro della Lazio dipende largamente anche dal suo settore giovanile. Proprio di questo ha parlato il responsabile Mauro Bianchessi, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio:

SUCCESSI - “Abbiamo chiuso una stagione molto positiva. Per la prima volta siamo andati a giocarci le finali di play-off con l’Under 15, 16 e 17, arrivando agli ottavi e ai quarti di finale con l’Under 15. Per noi è un successo importante essere tra le prime 8 squadre in Italia. C’è un po di amarezza perchè avremmo potuto, dopo aver vinto il girone con l’Under 16, andare più avanti ma questo serve a far crescere la mentalità che ci manca per affrontare tali partite. Lo scorso anno l’Under 16 ha vinto il campionato vincendo entrambi i derby ed è arrivata +8 sulla Roma. Poi per la mancanza proprio di mentalità nell'affrontare partite “secche” con stress maggiore non siamo riusciti a dimostrare quello che abbiamo dimostrato tutto l’anno, cioè che eravamo più forti della Roma. Chiudiamo un’annata di grande successo sia per il maschile che per il femminile dove si è vinto con l’Under 17 Nazionale la Coppa Lazio, mentre la Primavera femminile è passata dalla Primavera 2 alla 1".

NEW ENTRY- "Abbiamo fatto diversi cambiamenti a livello tecnico: c’è un nuovo tecnico per il maschile che allenava l’Under 16 e l’Under 17 Nazionale della Reggina, Tobia Assumma e l’abbiamo inserito per l’Under 14, mentre Christian Terlizzi ha risolto i problemi extra calcistici e allenerà l’Under 17. Stiamo lavorando sul mercato dell’Under 15, poichè la squadra affronterà il campionato nazionale per la prima volta e speriamo di aver centrato tutti gli obiettivi. Abbiamo un nuovo direttore generale che si occupa della prima squadra femminile e di tutto il settore giovanile, il dottor Enrico Lotito e inoltre è entrato in società un grande direttore sportivo di esperienza, Angelo Fabiani, che si occuperà della Primavera femminile e maschile".

GIOVANI LAZIALI - "Il mercato serve perchè “prendiamo” ragazzi giovani e ce li costruiamo in casa non andando a intervenire sul mercato estero. Con soddisfazione la Primavera maschile sarà marchiata settore giovanile, con i giocatori migliori di Primavera, Under 18 e 17: sarà una squadra giovane, con mentalità e grande attaccamento alla maglia. Questo sarà determinante. Il Lazio, come la Campania sono bacini di talenti. Ad oggi, tra gli oltre 200 ragazzi dei settori maschile e giovanile, solo 7 provengono da fuori regione. Dei 13/14 giocatori nuovi entrati nel sett. giovanile maschile solo 2 sono campani, il resto tutti del Lazio. Vogliamo valorizzare i giocatori del territorio per poter crescere. Abbiamo 23 giocatori convocati in Nazionale e siamo uno dei club più importanti in questo senso. Sono convinto che qualcuno di quelli andati in ritiro con Sarri andrà in prima squadra”.

Scritto il 23/07