Lazio, biancocelesti in partenza verso Milano - FOTO

Tutto pronto in casa Lazio per l'ultima partita, e trasferta dell'anno, a San Siro contro il Milan dell'ex Pioli. La squadra è partita nel tardo pomeriggio dall'areoporto di Fiumicino per raggiungere Milano in serata. Il match è in programma domani alle 20:45 e chiuderà il 2020 e anche la prima parte di questa Serie A.

FORMELLO - Lazio, il Tucu ci prova. Conferma Escalante, dubbio in difesa

Lazio, Giordano: "Con il Napoli la svolta. Luis Alberto? Determinante, deve restare"

TORNA ALLA HOME