Lazio, Biava: "Luiz Felipe dovrà adattarsi. Radu? Convinto che sarebbe rimasto"

Giuseppe Biava, ex difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Durante l'intervista Biava si è soffermato soprattutto sul reparto arretrato dei biancocelesti e sui possibili colpi di mercato.

RADU - "Giocatore che può giocare in tutti i ruoli della difesa, sia a 3 che a 4. Molto duttile e di esperienza, anche con Sarri può far bene. Con me giocava terzino a sinistra. Ero convinto che non se ne sarebbe andato, ha la maglia della Lazio cucita addosso. Era impensabile vederlo in un’altra squadra".

DIFESA - "Acerbi può giocare in entrambi i moduli. Luiz Felipe è più abituato e 3, con Sarri dovrà abituarsi a marcare a zona. La differenza con la difesa di Inzaghi sarà proprio questa ma Sarri lavora benissimo sulla fase difensiva".

MERCATO - "Prima di privarsi di giocatori come Lazzari e Correa penso che Sarri possa valutarli e magari trovargli nuove posizioni in campo. Io prima di perderli ci penserei due volte. Lovato? Ha disputato un ottimo campionato, con Sarri potrebbe migliorare anche se a Verona giocava con la difesa a tre. Torreira è simile a Jorginho per caratteristiche, quello che cerca Sarri è un giocatore bravo tecnicamente e lui è il profilo giusto".