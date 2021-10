Lazio, Binance portafortuna: "Complimenti per questa prima vittoria" - FOTO

Prima partita con lo sponsor Binance e prima vittoria per la Lazio. La nuova partnership porta fortuna ai biancocelesti che battono Inzaghi al primo ritorno da avversario. Su Twitter l'azienda si è congratulata dopo la prima gara insieme: "Congratulazioni alla Lazio per la vittoria alla prima dopo la partnership con noi". Lazio e Binance, avanti tutta!

Congrats to @OfficialSSLazio for winning the very first match after partnering with #Binance! pic.twitter.com/OIV7sj25BF