Lazio - Bologna, Guerrieri: "Sono emozionato, sogno di diventare titolare un giorno"

La sua prima assoluta con la maglia della Lazio. Guido Guerrieri è emozionato per l'esordio, lo aspettava da tempo e oggi è arrivata la sua occasione. Ecco le sue parole nel pre-partita contro il Bologna a Lazio Style Channel: "La prima convocazione in prima squadra fu un'emozione bellissima: ero a scuola e lasciai tutto per partire per Londra in occasione Tottenham-Lazio. Sono emozionato, aspetto da tanto questo momento: spero di guardare il pallone e di pensare solo a questo al momento del mio debutto in Serie A".

Il giovane portiere biancoceleste, ha parlato anche ai microfoni di SkySport: "Sono molto emozionato e non vedo l'ora di scendere in campo. Ci tengo tantissimo essendo legato a questa società, vorrei diventare il titolare di questa squadra un giorno".