Lazio, Bonanni su Di Bello: "Impossibile non dare il rigore su Castellanos"

Corsa Champions e capitolo arbitri: sono questi i temi toccati dall'ex calciatore Massimo Bonanni ai microfoni di TMW Radio. In particolare si è soffermato sulla situazione della Lazio, un po' in ritardo in campionato e fortemente colpita dagli errori di Di Bello contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni: "Se c'è il quinto posto prenderei in considerazione ancora tutti. La Lazio è in ritardo, non c'è se calcoliamo solo il quarto posto. Ci sono ancora tanti scontri diretti e i punti sono tanti, ma ripeto: l'Atalanta avrà una serie di partite molto brutte e l'allenatore quando le cose vanno male è particolare. Se perde anche domenica o pareggia entra in un brutto vortice. Lazio - Milan? Il rosso a Marusic va bene, perché lo ha mandato a quel paese subito. Il rosso a Guendouzi anche è giusto per la reazione. Il doppio giallo a Pellegrini ci sta. L'errore è il rigore non dato a Castellanos. Era impossibile non darlo".