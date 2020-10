Lazio - Borussia, Del Piero: "Lo spirito dei biancocelesti ha fatto la differenza"

Freddezza, cinismo e tanta voglia: la Lazio ha sconfitto il Borussia Dortmund con una prestazione sopra le righe. Ai microfoni di Sky è intervenuto Del Piero: “Lo spirito con cui ha giocato la Lazio ha fatto tutta la differenza. Aggressiva, martellante. Sono stati più bravi dei tedeschi perché sono stati più concreti. Hanno anche saputo difendere bene, e non era facile con questo Borussia. La Lazio è rimasta compatta, ha usato bene i cambi. Colpiva in contropiede. Immobile sembrava morto, poi alla fine con quello scatto ha permesso di chiudere la partita".

AKPA AKPRO - "Il suo gol è una grande ciliegia sulla torta, anche per il suo passato un po' tortuoso. Il merito è della Lazio che ha creduto in lui e della Salernitana che ha visto qualcosa in questo ragazzo. Lui fa parte dei giocatori che Tare è abituato a farci scoprire e adesso vedremo come continuerà il suo percorso.

ARIA DI CAMBIAMENTI - "Da tanto tempo stiamo vedendo una squadra che sta facendo bene e fa divertire, l'unica che ha avuto la personalità di battere più volte la Juventus. Ora bisogna vedere che ruolo interpreteranno: se quello della outsider o quello da protagonista".