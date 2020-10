Lazio - Borussia Dortmund / Invia il tuo coro, esponi la tua gioia: entra nella Top Ten

Ci avete scritto in tanti. Ci avete mandato vignette, video, audio e contenuti multimediali divertenti. Vi siete chiesti perché non avere uno spazio dedicato alla gioia dei tifosi. Abbiamo quindi deciso, alla luce di ciò che ci avete inviato sui social, in privato, di aprire un contest in occasione di ogni partita della Lazio. Inviate i vostri video alla seguente mail: llsnoi.it@gmail.com . Inviate tutto ciò che vi passa per la testa: stupiteci. I 10 migliori li pubblicheremo ogni volta! Ricordate però che sono "obbligatorie" le seguenti specifiche:

- I video devono essere ripresi orizzontalmente e non verticalmente

- I video devono avere una durata massima di 30 secondi

Vi aspettiamo!