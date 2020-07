Lazio - Brescia, statistiche eloquenti: assedio biancoceleste e record di tiri, ma Andrenacci si supera

Vince e convince la Lazio nell'ultima gara casalinga del suo campionato battendo 2-0 il Brescia. Se da una parte era lecito aspettarsi una vittoria più larga contro una squadra già retrocessa, le statistiche raccolte da Lazio Page evidenziano la supremazia biancoceleste respinta in tutti i modi dal portiere avversario Andrenacci. Oltre al primato degli ultimi due anni per tiri effettuati da parte della squadra (21), tiri nello specchio (13) e conclusioni dall'interno dell'area di rigore (22), anche Immobile ha battuto il suo record personale di tentativi di andare a rete dal 2014 (10). Record anche di occasioni create (21), superate le 19 del derby di andata. Se i gol in questa partita sono stati solo 2 il merito è dell'estremo difensore lombardo, autore di 10 parate che gli consentono di battere il primato di Cragno (9) stabilito solo due giornate fa. Spicca anche la prestazione di Luis Alberto, autore di 40 passaggi nella trequarti offensiva che gli valgono il record per un singolo giocatore della Lazio. Eguagliato anche il numero di occasioni create dallo spagnolo, 7 come contro il Torino.

