Lazio, Briga su tutte le furie: lo sfogo sui social del cantante - FOTO

A Mattia Briga non gli è andata giù la sconfitta di questa sera della Lazio sul campo dell'Udinese. Il noto cantante, che spesso ha fatto brillare l'Olimpico con il suo 'My Way', sul proprio profilo X si è sfogato dopo il triplice fischio esprimendo tutta la sua amarezza nell'aver visto una squadra troppo passiva: "Messi in mezzo dalla modesta Udinese che ci aggredisce e gioca da parrocchia su Lucca per tutta la partita. Primo gol subìto a difesa ferma perché si sono arbitrati da soli. Secondo gol Thauvin 50 metri palla al piede meglio che non mi esprimo. Difesa da incubo".

