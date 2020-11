Lazio, business digitale / 5° posto complessivo sul web della Serie A: bene il sito, da alimentare il brand

Classifica social cercasi. Il Sole 24 Ore l'ha stilata nella giornata di oggi nell'ambito del Business digitale nello sport, frontiera della nuova comunicazione. Il rapporto engagment/follower più alto, in proporzione alla fan base, va appannaggio dell'Atalanta. Nel rapporto tifosi/seguaci, con un social media marketing molto sviluppato, in testa a tutti si piazza la Juventus. E la Lazio? Nel rapporto engagment/follower un onesto 5° posto denota comunque un coinvolgimento decisamente molto buono da parte del tifo biancoceleste. Ampi sono però i margini di miglioramento nel rapporto tifosi/seguaci. Team con lo stesso numero di sostenitori, vedi il Napoli, sono infatti in posizione peggiore, tuttavia il divario da Juventus, Inter, Milan, Roma, Parma e Sassuolo appare un po' troppo netto. È il sito sslazio.it, con un +437% di letture, a rappresentare un valore aggiunto. La Lazio, dietro Juventus, Inter, Milan e Roma va a collocarsi quindi al 5° posto complessivo con 757.300 utenti sul sito a settembre 2020 e un totale follower di 2.243.577. Visti i 606.000 tifosi conteggiati a Giugno 2020 la strada da percorrere è certamente quella dell'esposizione del brand su nuovi mercato, in modo da "alimentare" il flusso follower.