Lazio, caccia al record di vittorie stagionali: Inzaghi sa come fare

Mancano 3 vittorie e poi sarà record. È stata una grande Lazio quella che abbiamo ammirato fino allo stop causato dal virus, e che dal 24 giugno con la ripresa ci si augura di rivedere. Con 19 successi conquistati su 26 partite infatti, i biancocelesti sono vicini a eguagliare il record di vittorie di 21, raggiunto in ben 5 occasioni in tutta la sua storia, con 12 match ancora da disputare fino al termine del campionato.

GRANDI STAGIONI – La prima volta, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, fu nella stagione 1936-1937, quando la Lazio arrivò seconda per la prima volta grazie a Piola, vincendo 17 incontri su 30. Nel biennio 49-50 e 50-51, fu il più modesto bomber Höfling a guidare la squadra al quarto posto con 18 successi su 38 partite. Stesse vittorie quelle che nel 1973-1974 valsero il primo scudetto con Chinaglia. Salirono a 19 i successi nel 94-95, con il secondo posto raggiunto a fine anno grazie anche ai gol di Signori, così come nel 98-99, quando i capitolini arrivarono sempre secondi, ma raggiungendo 20 successi. Furono 21 invece le vittorie che la grande squadra guidata da Erikson ottenne conquistando il tanto agognato scudetto nel 2000. Le altre quattro occasioni in cui i biancocelesti arrivarono a 21 successi, furono nel 2000-2001, nel 2014-2015. arrivando sempre terzi a fine stagione e nel 16-17 e 17-18, chiudendo quinti con mister Inzaghi. Il mister piacentino sa già come si fa, ma se nelle due recenti occasioni ha sfiorato la Champions, si augura che questa volta 21 vittorie, o forse anche di più, possano servire per raggiungere qualcosa di ancora più importante.

