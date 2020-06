Figc, Gravina: "Quarantena soft un risultato straordinario, il provvedimento sarà veloce"

Il numero uno della Figc Gabriele Gravina, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, è tornato a parlare della richiesta del Cts di modificare la norma del Decreto legge, consentendo l'alleggerimento della quarantena: "Ritengo straordinario il risultato che siamo riusciti a ottenere col Comitato Tecnico Scientifico. La 'quarantena soft', così come è stata chiamata, non è l'eliminazione della quarantena ma è una quarantena guidata, controllata. Non vedo una grande esigenza di modifica di legge ma sono convinto che, avendo ottenuto questo risultato assieme al massimo organismo scientifico che collabora col Ministero della Salute, il provvedimento dovrebbe essere abbastanza veloce. Ce lo auguriamo ed è auspicabile. Se ciascuno di noi rispetta le volonta' e non ci si abbandona a conflitti interpersonali, sono convinto che a breve potremo trovare delle soluzioni".

