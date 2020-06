Lazio, non più partita per partita: Inzaghi ragiona su tre fronti

I tempi stretti che si avranno tra una partita e l'altra alla ripresa della Serie A impongono una programmazione diversa rispetto a quella a cui la maggior parte dei club sono abituati. La Lazio non fa eccezione e, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Inzaghi sta ragionando su tre squadre diverse da far scendere in campo nei tre match della prima settimana di ritorno al campionato: Atalanta, Fiorentina e Torino rispettivamente il 24, 27 e 30 giugno. Probabilissimi gli avvicendamenti in difesa tra Luiz Felipe e Patric da una parte e Radu e Bastos dall'altra, con Acerbi che difficilmente lascerà la sua posizione al centro. Sulla fascia sinistra si alterneranno Marusic e Jony, a destra possibili straordinari per Lazzari. A centrocampo le rotazioni saranno quasi sicuramente all'ordine del giorno, mentre in avanti è facile immaginare che, mentre Immobile rappresenterà una certezza, al suo fianco si daranno il cambio Caicedo e Correa. Dopo tanto stop si comincia a correre a perdifiato, ci sarà bisogno dell'apporto di tutti.